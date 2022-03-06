/683586/وزيرة-التخطيط-للنواب-ندرب-2000-شاب-مصري-وإفريقي-على-تغير-المناخ

تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جهود التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلى، لمناقشة خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الإفريقي.

دوت الخليج

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، مجموعة من المبادرات، في إطار تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث قام المعهد بتنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، حيث تم تنفيذ نسختين من البرنامج، وسيتم في 14 مارس إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية بعدد 140 سيدة من 45 دولة أفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية OECD .

وزيرة التخطيط: ندرب 2000 شاب مصري وإفريقي على تغير المناخ

وأشارت السعيد، إلى أنه تم إطلاق مبادرة "رواد المناخ" لدعم قدرات شباب الجامعات بالتعاون مع وزارة البيئة، والمعهد القومي للحوكمة، وذلك في إطار استضافة مصر لcop 27، متابعة: ندرب 2000 شاب مصري وإفريقي على تغير المناخ، وكذلك سفراء التنمية المستدامة، ويتم حصر كل خريجى الجامعات المصرية من الأفارقة فهم سفراء بالنسبة لنا فى القارة الأفريقية".

وأكدت تنامى الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية لترقى إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، في ظل حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية .

من جانبه، أعرب النائب شريف الجبلى، رئيس اللجنة، عن سعادته وتقديره لهذه الدراسة الوافية المقدمة من الوزارة، وقال: نحن نحتاج إلى أب راعى لمتابعة تنفيذ الدراسة على أرض الواقع في أفريقيا، ومحاولة التوغل في السوق الأفريقي، حيث إنه سوق واعد للصناعات المصرية، مثال (الصناعات الجلدية - السيراميك - الرخام) وهى من أهم الصناعات المطلوبة في السوق الأفريقي، كما يجب تواجد بنوك مصرية في القارة الأفريقية حتى نستطيع إنشاء مشروعات في القارة.

وأشار الجبلى، إلى أنه لابد من توافر جهة منسقة تتولى الشأن الأفريقي ولا يجب أن تكون مقتصرة على الحكومة فقط حتى لا يكون جانب نظرى فقط، وأضاف أن مصر من أكثر البلاد التي تمول الجهات الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقي ومع ذلك لا تأخذ حقها بالشكل المرجو.

بدوره، وشدد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي أهمية توجيه الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص المصدرة للقارة الأفريقية بدلا من إنشاء شركات جديدة أو كيانات تابعة للحكومة، مؤكدا قدرة الشركات المصرية علي التصدير والمنافسة في السوق الأفريقي.

وأضاف: "توجيه الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص يجعلنا لا نكرر تجربة اكسبو لينك، وعلينا دعم ملف الصناعة المصرية محليا حتي يتاح التصدير بشكل قوي ومنافس ". وطالبت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بزيادة التدريب ورصد محفزات مالية وغير مالية للدبلوماسيين المصريين في القارة الأفريقية، حتي يكون التمثيل المصري الرسمي في القارة مكثف وقادر علي التفاعل مع كافة الأحداث في القارة.

وقالت النائبة نيفين حمدي، عضو اللجنة، إن حجم الصادرات المصرية قليل جدا ما يعادل 5 مليار وهي نسبة ضعيفة، لافتة إلا أن التصدير للقارة الأفريقية ثروة مرة حتي الآن .

وطالبت النائبة بضرورة دعم ملف الطلاب الأفارقة الدارسين في مصر، لأنهم يعتبروا سفراء لبلادهم، مشددة علي ضرورة عدم الانقطاع عنهم عقب إنتهاء دراستهم هنا.

وأوصت اللجنة بمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من الدراسة خلال الأشهر القادمة.