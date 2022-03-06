/683584/محافظ-أسيوط-يتفقد-وسط-الصعيد-الزراعي-ضمن-برنامج-تنمية-الصعيد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاحد ، معرض " وسط الصعيد الزراعى " وكرم بعض قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين فى المعرض الذى يقام فى الفترة من 5 الى 7 مارس 2022 بفندق القوات المسلحة بمركز الفتح، والذى يضم اكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الرى والتقاوى والاسمدة والبذور والشتلات.

وتفقد محافظ أسيوط اقسام المعرض والخاصة بمنتجات الاسمدة ومنها القسم الخاص بمصانع الشركة المالية والصناعية للاسمدة وقسم مديرية الطب البيطرى والذى يشمل معدات واجهزة طبية حديثة ، كما تفقد اقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الرى والطاقة الشمسية وقسم الاعلاف والتقاوى والشتلات الزراعية وكمبوست واسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالاضافة الى توفير فسائل نخيل برحى ومجدول وذلك باسعار ارخص من مثيلاتها فى الاسواق الخارجية.

وكرم محافظ أسيوط على هامش المعرض بعض قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين فى المعرض تقديرا لجهودهم ومساهماتهم فى النهوض بالقطاع الزراعى والتقى ببعض ممثلى الشركات الزراعية والعارضين المشاركين فى المعرض وبعض المزارعين والفلاحين معلناً دعمه الكامل للتمكين الاقتصادى للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح اسواق لهم وتكثيف الندوات الارشادية والمعارض لتحقيق اقصى استفادة لهم ، مناشداً جميع المزارعين والفلاحين بالمشاركة فى فعاليات المعرض للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة فى قطاعات الزراعة المختلفة.

دور الضريبة فى تنمية الاقتصادية ندوة بجامعة أسيوط

افتتاح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مؤتمر "دور الضريبة على العقارات والأراضي في التنمية الاقتصادية بمصر"، والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة جامعة أسيوط بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية المصرية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط وبمشاركة 200 متدرب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وبمصلحة الضرائب والطلاب والخريجين.

وأشاد الدكتور عبد السلام نوير، خلال الافتتاح بحرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في عقد عدد من المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة بصفة متواصلة في كافة المجالات الإدارية والمالية والحقوقية والمهنية والتي من شأنها جمعياً أن تعمل على تحسين كفاءة جميع المنتمين للجامعة وصقل مهاراتهم وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات، كما أثنى على العمل الرائد الذي يقوم به مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الادارية في هذا المجال، وحرص المركز على توفير كافة الإمكانات العلمية والخدمية لتطوير قطاع المالية والضرائب وتثقيف المواطنين من ممولي الضرائب والتيسير عليهم. وأوضح الدكتور أحمد شهير أن المؤتمر يساهم في تحقيق هدف المركز الرئيسي وهو سد الفجوة بين خريج الكلية وسوق العمل بكافة مجالاته من خلال محاضرات قيمة وتدريب حقيقي.