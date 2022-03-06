/683581/أشرف-عبدالباقي-من-البرلمان-مسرح-مصر-بيخسر-والضرائب-بتعاملني-اني-متهرب

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه ليس هناك أي اعتراض على دفع ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين في حالة تقاضي أجر مقابل الظهور، ولكن هناك اتهاما دائما بأن الفنانين يتهربون من الضرائب، قائلاً: «أنا دايما متهم بأني متهرب».

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة والذي شهد نقاشا بين النواب وممثل الحكومة والفنانين خلال مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين، وذلك بحضور الفنانين سميرة أحمد ونجلاء بدر وبشرى وصبري فواز ولقاء سويدان وأشرف عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

أشرف عبدالباقي: مسرح مصر بيخسر والضرائب بتعاملني اني متهرب

وتابع أشرف عبد الباقي «أنا طلعت في برنامج الإعلامي عمرو أديب، ولم أتقاضَ أجرا عنه، والمحاسب القانوني طلب مني الضريبة عن اللقاء فقلت له إنني لم أتقاضَ أجرا ورد المحاسب القانوني أنه عليَّ أن أقدم ما يثبت أنني لم أتقاضَ أجرا ولكن قلت له اثبت أنت أنني تقاضيت الأجر واستعنت بمقولة أن على المدعي البينة».

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب طلبت منه أن يضع أجره كمخرج وممثل في مسرح مصر، قلت لهم إنني المنتج وأنا خسران في النهاية لأن مسرح مصر يخسر ولكن طلبوا الأجر ولو حتى باخسر وهو المسرح الوحيد الموجود كمسرح خاص ومش جايب حتى تكلفة الإنتاج.

وتابع أشرف عبدالباقي في كلمته أمام النواب: «والله مسرح مصر بيخسر، أنا في نظر الضرائب متهرب طول الوقت، وده مش حقيقي».