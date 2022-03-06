خاص| أول رد من مسلم على قرار إلغاء حفله بنادي القوات المسلحة

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دوت الخليج يرصد تعليق مطرب المهرجان مسلم على إلغاء حفله بنادي القوات المسلحة من قبل نقابة المهن الموسيقية.

مسلم يتوعد لنقابة المهن الموسيقية

ورد مسلم على قرار الإلغاء في تصريح خاص لموقع دوت الخليج قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا راضي بقضاء ربنا، وإن شاء الله وراء الظلم لحد ما ينتهي".

بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن حفل مسلم بنادي القوات المسلحة

وكانت قالت المهن الموسيقيين في بيان إلغاءها حفل مسلم: بناء على تعليمات النقيب العام الفنان / هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية و المايسترو / محمد ابو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية و الدكتور / احمد رمضان سكرتير عام النقابه و الأستاذ / منصور هندى رئيس لجنة العمل بالنقابه، إلغاء / مسلم من حفل يوم9/3/2022 المقام في نادي القوات المسلحة بناء على قرار إيقافه من مزاوله المهنه و بالتالي عدم اعطاءه تصريح من إداره الشئون المعنويه.

إلغاء حفلات مسلم عرض مستمر

وسبق وأن قامت نقابة المهن الموسيقية، بإلغاء أولى حفلات مسلم على مسرح الزمالك، التي كانت من المقرر إقامتها في يوم 11 من شهر مارس الجاري، لعدم حصوله على تصريح رسمي من النقابة يسمح له بالغناء داخل مصر.

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت في شهر يونيه، قرارًا بإيقاف بعض مطربي المهرجانات، أبرزهم عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موززة.

وجاء بيان الإيقاف على النحو التالي: "يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل، وذلك لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

من جانبه، كان مسلم طرح كليب أغنية خطر مع حودة بندق في شهر يوليو الماضي، وحققت ما يزيد على 91 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوبب.

مسلم يتألق بالماراثون الرمضاني 2021

وغنى مسلم تترات مسلسلات عرضت في رمضان ومنها تتر مسلسل موسى الذي عرض في شهر رمضان الماضي من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد، ومسلسل المداح بطولة حمادة هلال ونسرين طافش، وتأديته أغنية النوايا في فيلم ماكو بطولة نيكولا معوض وناهد السباعي.