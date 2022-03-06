خطة النواب تلزم الضرائب ببرتوكول تعاون لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة لفنانين مصر.. نقيب الممثلين: البرلمان أنصفنا ...أشرف عبد الباقى"والله والله مسرح مصر بيخسر"

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أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بإعادة النظر فى برتوكول التعاون بين نقابة المهن التمثيلية والمصلحة لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة، وخاصة إصدار فواتير عن الأعمال الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.

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وجاء ذلك بناءًا على طلب النائب أيمن محسب، بشأن تضرر الفنانين من تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم وضرورة تسهيل خضوعهم للقانون، مؤكدا إن هناك عدة صعوبات تواجه العاملين بالمهن التمثيلية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.

برتوكول تعاون لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة لفنانين مصر

وأكد عضو مجلس النواب، أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حاول مرارا شرح وجهة نظر الفنانين ويجب الاستماع له والعمل على إيجاد حلول مرضية للجميع، خاصة مع وجود شكوى مستمرة من الفنانين والسينمائيين من القانون، مؤكدا أن ما يحصل عليه الفنانون والسينمائيون يعد أتعابا مهنية وليس ربحا حتى يخضع للقانون، وهناك تحفظ على اعتبار نشاط التمثيل من الأنشطة الخاضعة لقانون القيمة المضافة، ولكن قد صدر القانون بالفعل وتم إخضاع النشاط له، وليس لدى الفنانين أزمة مع ذلك ولكن الإشكالية في الكيفية.

وأشار محسب، إلي أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد وسائل تحقق مصلحة الجميع، والعمل على عقد برتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية والفنية لتنظيم خضوع النشاط للقانون بشكل يسهل العملية ويراعي الاعتبار إلى الظروف الخاصة لنشاط التمثيل.

أشرف زكي : النواب أنصفنا في أزمة ضريبة القيمة المضافة..فيديو

ومن جانبه، وجه نقيب المهن التمثيلية والفنية أشرف زكى، شكره لمجلس النواب وأعضاء لجنة الخطة على تضامنهم ومساعدته لهم كفنانين، مشيرا إلى أنه لم يأت لمجلس النواب لنتهرب من حق بلدنا أو البحث عن مصالح و لكن إذا أمرت أن تُطاع فأمر بما يستطاع ونحن لا نبخل على بلدنا ومستعدين أن نقدم كل شيئ من اجل بلدنا وجئنا لكي نشكو لكم كنواب بصوت عالي عما نعاني منه.

وتابع زكي: ضريبة القيمة المضافة على الفنانين والممثلين حالة صارخة وعليها علامات استفهام لأنه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة والقانون قال ان يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان أو مقدم الخدمة".

واستكمل:"فنانة قديرة مثل الفنانة سميرة أحمد التي قدمت الكثير وشاركت في تكوين وجدان المصريين مطلوب منها أن تقدم كل شهر إقرار ضريبي سواء اشتغلت او لم تشتغل بالاضافة للبحث عن محاسب وتدفع تكلفته، مشيرا إلى أنه أحيانا يتم استضافة الفنانين بالقنوات والبرامج وتكون بدون مقابل ولا يتلقى إموال الا من البرامج الترفيهية.

واعترض أشرف زكي، على أن تكون العقوبة على الفنانين في حالة عدم دفع متلقي الخدمة الضريبة مؤكدا انه تم التقدم بطلب لوزير المالية تتعلق بالمهن الحرة وهناك تقدم في المحادثات ولكن جئنا نستنجد بمجلس النواب.

ووجهت الفنانة لقاء سويدان، الشكر للجنة الخطة والموازنة علي تضامنهم ومساعدتهم كفنانين في أزمة ضريبة القيمة المضافة، مضيفة: البرلمان حاسس بينا. وأكدت سويدان، أن البرلمان أنصف الفنانين وانتصر لهم وحاسس بقيمتهم كقوة ناعمة، مضيفة: ثقتنا راجعتلنا وأن الشعب معانا مش ضدنا .

أشرف عبدالباقي : والله مسرح مصر بيخسر والضرائب بتعاملني اني متهرب

قال الفنان أشرف عبد الباقي إنه ليس هناك أي اعتراض على دفع ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين في حالة تقاضي أجر مقابل الظهور، ولكن هناك اتهاما دائما بأن الفنانين يتهربون من الضرائب، قائلاً: «أنا دايما متهم بأني متهرب». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة والذي شهد نقاشا بين النواب وممثل الحكومة والفنانين خلال مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين، وذلك بحضور الفنانين سميرة أحمد ونجلاء بدر وبشرى وصبري فواز ولقاء سويدان وأشرف عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وتابع أشرف عبد الباقي «أنا طلعت في برنامج الإعلامي عمرو أديب، ولم أتقاضَ أجرا عنه، والمحاسب القانوني طلب مني الضريبة عن اللقاء فقلت له إنني لم أتقاضَ أجرا ورد المحاسب القانوني أنه عليَّ أن أقدم ما يثبت أنني لم أتقاضَ أجرا ولكن قلت له اثبت أنت أنني تقاضيت الأجر واستعنت بمقولة أن على المدعي البينة».

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب طلبت منه أن يضع أجره كمخرج وممثل في مسرح مصر، قلت لهم إنني المنتج وأنا خسران في النهاية لأن مسرح مصر يخسر ولكن طلبوا الأجر ولو حتى باخسر وهو المسرح الوحيد الموجود كمسرح خاص ومش جايب حتى تكلفة الإنتاج.

وتابع أشرف عبدالباقي في كلمته أمام النواب: «والله مسرح مصر بيخسر، أنا في نظر الضرائب متهرب طول الوقت، وده مش حقيقي».