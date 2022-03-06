/683573/محافظ-الفيوم-يبحث-استعدادات-المحافظة-لاستقبال-العيد-القومى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات الخدمية، لمناقشة خطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمشروعات الجديدة بكل قطاع من القطاعات، وثمّن "الأنصاري" التعاون المثمر مع الجامعة وتسخير إمكانياتها العلمية والبشرية في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تمتلك الاماكنيات البشرية اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة إطلاع المواطنين على المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، والفائدة التي ستحققها لهم، وأثرها الإيجابي في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، كما أعلن محافظ الفيوم عن موافقة وزير الكهرباء على زيادة الطاقة الكهربائية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمقدار 6 ميجاوات. مما سيؤدي إلى توفير احتياجات المصانع خاصة كثيفة العمالة، من الطاقة الكهربائية، والتوسع في فتح مصانع جديدة بالمنطقة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

استعدادات محافظة الفيوم لاستقبال العيد القومى

واستمع محافظ الفيوم من مسئولي القطاعات ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن لشرحٍ حول المشروعات المنفذة بكل قطاع، ووجه بسرعة إعداد حصر شامل بعدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بكل قطاع منذ 15 مارس الماضي 2021 حتى الآن، والخدمات التي يقدمها، وعدد المستفيدين من كل مشروع، لترشيح عدد من هذه المشروعات للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي التي ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيراً أن جميع المشروعات الجديدة المرشحة للافتتاح يجب أن تكون قد دخلت حيز الخدمة بالفعل.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمشروعات رصف الطرق، موجهاً رؤساء المدن بإعداد بيان بجميع الطرق التي تم الانتهاء من رصفها، ومراجعة هذه المشروعات مع مديرية الطرق والنقل، وكذا إعداد حصر بالمشروعات التي قام جهاز تنمية المشوعات بتمويلها منذ شهر مارس من العام الماضي، كما وجه وكيل وزارة التموين بإعداد بيان شامل بمقار التموين ومنافذ جمعيتي التي تم الانتهاء منها بنطاق المحافظة، وكذلك التنسيق مع الغرفة التجارية ومجالس المدن لتجهيز شوادر ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنظيم حملات تموينية بجميع المراكز لمنع تلاعب عدد من بدالي التموين في أسعار السلع الغذائية.