/683570/مشيرة-خطاب-الدولة-تولي-اهتمام-بملف-حقوق-الانسان-وتؤكد-المجلس-القومي-يعد-قانون-جديد لتنظيم-عمله-فى-ضوء-الاستراتيجبة-الوطنية-لحقوق-الإنسان

اكدت السفيرة مشيرة خطاب عضو المجلس القومي لحقوق الانسان على ان الدولة تولي اهتمام كبير بملف حقوق الانسان و قالت " اشيد بتمثيل المراة في البرلمان و اشعر بالفخر لكوني اول امره ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل يوسف بطرس غالي.

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان

و قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان العام الحالي هو عام المجتمع المدني مضيفة " تم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكة ألدولة المصرية، لافتة الي ان اطلاق اول استراتيجية لحقوق الانسان يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف.

و قالت المجلس يهتم بهذه الاستراتيجية و يشارك في تفعيلها و مجلس النواب سيكون له دور كبير في التطبيق ايضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب ، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد.

وقال طارق رضوان يتم مناقشة التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ياتي في اطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان.

السفيرة مشيرةً خطاب : المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد قانون جديد لتنظيم عمله فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان

اكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيتم ارساله إلى البرلمان لمناقشة وذلك لتنظيم عمل المجلس فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان .

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية ،لاسيما فى ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحصور عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد،إلى التمثيل المميز للنساء فى البرلمان و المجلس لحقوق الإنسان .

وأستطردت قائلة :اشعر بالفخر لكوني أول امرأة ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل العظيم بطرس بطرس غالي .

وشددت السفيرة مشيرة خطاب على أن الأولويه التى تحكم عملنا هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ،لاسيما وأنه لأول مرة الدولة المصرية تعلن هذة الاستراتيجية.

وقالت :الاستراتيجية الوطنية لحثوق الإنسان مؤشر لرفع سقف استراتيجية حقوق الانسان فى عام ٢٠٢٢ ونعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ هذة الاستراتيجية

وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اجتماع المجلس عددا من المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والاتحاد الاوروبى . وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان، مبينة إلى أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني ،وهناك جهود تبذل لتمكين منظمات المجتمع المدني.

وأستعرض النائب طارق رضوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مشيرة خطاب: الإستراتيجية رفعت سقف حقوق الإنسان في مصر.. وتنفيذ بنودها أولوية لنا الفترة المقبلة

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأولوية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، هي تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثنية على تلك الخطوة ولاسيما وأنها أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية، ومستعدون للتحرك في هذا الإطار.

وأضافت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد ملفت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وكذا من المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وفي حالة تواصل وتشاور دائم مع شركاء التنمية فيما ويأتي أبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكذا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتقدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تلبية الدعوة، معبرة عن سعادتها وتفاؤلها الكبير لردود الفعل التي أعقبت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استتبعه من أسلوب ديمقراطي لأول مرة في تعيين أعضائه، لاسيما وأنه يعد أول تشكيل يتم تعيينه بمسار ديمقراطي.

وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن فخرها لأنها جزء من هذا التشكيل، ولأنها أول سيدة منذ إنشاء المجلس تتولى هذا المنصب، ووجود نحو 44.5% من الاعضاء من السيدات، ووجود نصف أعضاء المجلس من المجتمع المدني.

بدوره، رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالسفير مشيرة خطاب، وحالة التعاون القائمة بين اللجنة والمجلس.

وقال النائب طارق رضوان، إن إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل ميثاقا وعهدا والتزاما من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، لافتا إلى أن تضافر الجهود سيمثل إضافة قوية في هذا الملف.

وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بداية قوية وأنه يتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس للوقوف على ماجاء من بنود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، ان لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الانسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية التي لها مواقف تجاه مصر ويسمع لها في الخارج، وذلك للاستماع اليها، كما سيتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التي لها تاريخ سياسى وغير الممثلة في البرلمان، ولقاءات مع ممثلى النقابات والاتحادات.

وأشار محمد انور السادات قائلا: نسعى إلى الاستماع لهم ،لاسيما أننا اكتشفنا ان كثير مما يتردد من شائعات يحتاج تفنيد، وبالتالي سنبدأ بهم، لانهم يعملون داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الانسان.

ووعد محمد أنور السادات ، بعرض نتائج هذة اللقاءات على الأعضاء بلجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،

ووجه السادات عدد من التساؤلات، بشأن الدور الرقابى لمجلس النواب في تنقيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتشريعات التي تعد لها لجنة حقوق الانسان او بصدد الانتهاء.

ورد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، مؤكدا ان اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وتابع، هناك تشريعات في مختلف اللجان بالمجلس، كما ان اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات.

النائب أيمن أبو العلا يدعو للتنسيق مع "القومى لحقوق الانسان" لتنفيذ الاستراتيحية الوطنية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الانسان، قائلا،: لن يحمى حقوق الانسان المصرى، سوى الانسان المصرى ذاته، من خلال جهود المجلس القومى لحقوق الانسان وكذلك مجلس النواب، وبالفعل تم انجاز خطوات وسيتم استكمال باقى الخطوات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الانسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وأعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان.

وأضاف أبو العلا، ان اجتماع اليوم، فرصة للتنسيق بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الانسان، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على المستوى التشريعى والتنفيذى

وتابع، اننا أمام فرصة ذهبية الان، في ظل الإرادة السياسية الحالية، لدعم المجتمع المدنى من نقابات وأحزاب ، كل ماينتمى للمجتمع المدنى، قائلا، هذه فرصة ذهبية لن تتاح أمام المجالس الأخرى. ودعا وكيل لجنة حقوق الانسان، لعقد لقاءات دورية مع المجلس القومى لحقوق الانسان، مرة شهريا، بحيث يكون هناك تواصل دائم، لتنفيذ ما يحقق حقوق الانسان المصرى.

وكانت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قالت ان أولويات عمل المجلس القومى لحقوق الانسان الفترة المقبلة، هو تنفيذ استراتيجية الدولة لحقوق الانسان، مضيفة، لأول مرة الحكومة تعلن عن استراتيجية حقوق الانسان وبالتالي ، كل أجهزة الدولة سيكون لها دور فاعل في تنفيذها.

وأضافت، نعكف حاليا لوضع خطة عمل لتنفيذ تلك الاستراتيجية ، ولدينا الاستعداد للتحرك الى الامام، معلنة، عن اعداد مشروع قانون جديد للمجلس القومى لحقوق الانسان، يسمح له بالقيام بدوره في الاستراتيحية

وقالت خطاب، نشعر بالتفاؤل لردود الفعل عن تركيبة المجلس الحالية، لاسيما وان أسلوب اختيار المجلس كان بشكل ديمقراطى بترشيح من الاتحادات والمؤسسات

وتابعت، الأسلوب الجديد يحملنا مسئولية أكبر ونشعر بالفخر بتمثيل الشعب المصرى، كنا أننى أفخر بأننى اول امرإة تتولى ذلك المنصب، الذى كان يتولاه الدكتور بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة سابقا