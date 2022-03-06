الفنانة لقاء سويدان من البرلمان بشأن أزمة القيمة المضافة:النواب حاسيين بينا

/683569/الفنانة-لقاء-سويدان-من-البرلمان-بشأن-أزمة-القيمة-المضافةالنواب-حاسيين-بينا

وجهت الفنانة لقاء سويدان، الشكر للجنة الخطة والموازنة علي تضامنهم ومساعدتهم كفنانين في أزمة ضريبة القيمة المضافة، مضيفة: البرلمان حاسس بينا.

دوت الخليج

وأكدت سويدان، أن البرلمان أنصف الفنانين وانتصر لهم وحاسس بقيمتهم كقوة ناعمة، مضيفة: ثقتنا راجعتلنا وأن الشعب معانا مش ضدنا .

خطة النواب تلزم الضرائب ببرتوكول جديد لحل أزة ضريبة القيمة المضافة لفنانين مصر

هذا و أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بإعادة النظر فى برتوكول التعاون بين نقابة المهن التمثيلية والمصلحة لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة، وخاصة إصدار فواتير عن الأعمال الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.

جاء ذلك بناءًا على طلب النائب أيمن محسب، بشأن تضرر الفنانين من تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم وضرورة تسهيل خضوعهم للقانون، مؤكدا إن هناك عدة صعوبات تواجه العاملين بالمهن التمثيلية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.