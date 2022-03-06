/683568/محيي-إسماعيل-يفجرها-الفن-عورة-زي-جسم-المرأة

شهد اليوم الأحد 6 مارس، إقامة عدد كبير من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، من أبرزها ماستر كلاس بعنوان «السيكودراما في السينما المصرية» للفنان الكبير محيي إسماعيل، في الساعة الرابعة عصرًا بقاعة رع إدارة جمال عبدالناصر.

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