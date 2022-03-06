/683566/أرسنال-يفوز-على-واتفورد-بصعوبة-بالدوري-الإنجليزي-في-غياب-النني

حقق واتفورد الفوز على نظيره واتفورد بنتيجة 3/2، بملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أرسنال المباراة بضغك كبير حتى أستطاع تسجيل هدف مبكراً عن طريق أوديجارد في الدقيقة الخامسة، ثم تعادب واتفورد سريعاً بالدقيقة 11 عن طريق كوتشو هيرنانديز.

ليمتلك أرسنال الأستحواذ مرة أخرى ويسيطر على جميع أرجاء الملعب، ليسجل الهدف الثاني عن ططريق بوكايو ساكا في الدقيقة 30، في غياب تام للاعبي واتفورد الذين كانوا يعتمدون على الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة.

وفي شوط المباراة الثاني قتل أرسنال المباراة بتسجب الهدف الثالث عن طريق جاربرييل مارتينيلي في الدقيقة 52، ليعود لاعبي واتفورد للمباراة مرة أخرى وهددوا مرمى الجانرز بعدة هجمات خطيرة.

حتى سجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عن طريق موسى سيسوكو، وحاولوا أن يحرزوا التعادل ولكن نجحت دفاعات وحارس أرسنال في الخروج من المباراة بالفوز، لينتهي اللقاء لصالحهم بالفوز بنتيجة 3/2.

وبتلك النتيجة يرنقع رصيد أرسنال للنقطة رقم 48 في المركز الرابع، بينما ظل واتفورد عند 19 نقطة بالمركز التاسع عشر.

تشكيل آرسنال أمام واتفورد

حراسة المرمى: رامسدال.

الدفاع: تيرني، جابريل، بن وايت، سيدريك.

الوسط: أوديجارد، ساكا، تشاكا، بارتي، سميث رو.

الهجوم: لاكازيت.

نتيجة مباراة ارسنال وولفرهامبتون

حقق أرسنال الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الأسوبع الـ20 من الدوري لاإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل متراجع، وكان لفريق وولفرهامبتون السيطرة خلال الشوط الأول في غياب تام للاعبي الجانرز، وسجل وولفرهامبتون الهدف الأول لهم في الدقيقة 10 عن طريق هوانج هي تشان.

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبوا أرسنال الدخول في المباراة، وبدأ بتهديد مرمى وولفرهامبتون، من خلال عدة هجمات، ليتعادل نيكولاس بيبي في الدقيقة 82.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل، ولكن في الدقائق الأخيرة ضغط أرسنال بشراءة على مرمى الضيوف، ليسجل ألكسندر لاكازيت هدف قاتل للجاننرز في الدقيقة 5+90، ويعطي فوز غالي ومهم لفريقه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.