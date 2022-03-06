/683564/الصناعة-توصي-بسرعة-تنفيذ-خدمات-النقل-الالكترونية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود أن الموانئ الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، بسرعة تنفيذ المنظوم " خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.

اجتماع اليوم بسرعة تنفيذ المنظوم " خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.

وقال النائب معتز محمود أن الدولة قامت بعمل شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام ، موضحا أنه بعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع

وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي ان هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم ، موضحا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التي قد تقابل البعض كما أن هناك ٢٠ شركة تحظو خطي اولى وكريم النقل عبر التقديم للمنصة كما أنها علي وشك الاصدار

وأكد عماد الدين محمود ، أنه لاحظنا لابد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد علي التنظيم

وأوضح ممثل الحكومة ، أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحده من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية - ......) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء. وأشار إلي أن مستخدمي منصة خدمات النقل البري LTRA PLATFORM هم الأفراد والمؤسسات المالكة لوسائل النقل البري ووكلاء النقل.

بطاقة تشغيل مركبه/ مقطورة هى بطاقة تشغيل المركبات\ مقطورة تتضمن كافة بيانات المتعلقة بالمركبة، وتلك البيانات تشمل (صاحب المركبة - رقم اللوحة - رقم الشاسيه - النشاط الممارس للمركبة – موقف الترخيص – رقم عقد الاسناد للعملية) وبناء على ذلك فان اعتبارا من 1 ديسمبر عام 2020 سوف يتم تطبيق نظام بطاقة تشغيل مركبه/ مقطورة، وسوف يطلب من جميع مالكي المركبات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، الحصول على "بطاقة تشغيل مركبه من منصة خدمات النقل LTRA PLATFORM.