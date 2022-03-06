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/683564/الصناعة-توصي-بسرعة-تنفيذ-خدمات-النقل-الالكترونية
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود أن الموانئ الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، بسرعة تنفيذ المنظوم " خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.
اجتماع اليوم بسرعة تنفيذ المنظوم " خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.
وقال النائب معتز محمود أن الدولة قامت بعمل شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام ، موضحا أنه بعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع
وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي ان هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم ، موضحا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التي قد تقابل البعض كما أن هناك ٢٠ شركة تحظو خطي اولى وكريم النقل عبر التقديم للمنصة كما أنها علي وشك الاصدار
وأكد عماد الدين محمود ، أنه لاحظنا لابد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد علي التنظيم
وأوضح ممثل الحكومة ، أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحده من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية - ......) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء. وأشار إلي أن مستخدمي منصة خدمات النقل البري LTRA PLATFORM هم الأفراد والمؤسسات المالكة لوسائل النقل البري ووكلاء النقل.
بطاقة تشغيل مركبه/ مقطورة هى بطاقة تشغيل المركبات\ مقطورة تتضمن كافة بيانات المتعلقة بالمركبة، وتلك البيانات تشمل (صاحب المركبة - رقم اللوحة - رقم الشاسيه - النشاط الممارس للمركبة – موقف الترخيص – رقم عقد الاسناد للعملية) وبناء على ذلك فان اعتبارا من 1 ديسمبر عام 2020 سوف يتم تطبيق نظام بطاقة تشغيل مركبه/ مقطورة، وسوف يطلب من جميع مالكي المركبات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، الحصول على "بطاقة تشغيل مركبه من منصة خدمات النقل LTRA PLATFORM.
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