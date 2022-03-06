أشرف زكي من البرلمان لـ دوت الخليج: النواب أنصفنا في أزمة ضريبة القيمة المضافة..فيديو

/683563/أشرف-زكي-من-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-النواب-أنصفنا-في-أزمة-ضريبة-القيمة-المضافةفيديو

وجه نقيب المهن التمثيلية والفنية أشرف زكى، شكره لمجلس النواب وأعضاء لجنة الخطة على تضامنهم ومساعدته لهم كفنانين، مشيرا إلى أنه لم يأت لمجلس النواب لنتهرب من حق بلدنا أو البحث عن مصالح و لكن إذا أمرت أن تُطاع فأمر بما يستطاع ونحن لا نبخل على بلدنا ومستعدين أن نقدم كل شيئ من اجل بلدنا وجئنا لكي نشكو لكم كنواب بصوت عالي عما نعاني منه.

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وأضاف نقيب المهن التمثيلية والفنية: ضريبة القيمة المضافة على الفنانين والممثلين حالة صارخة وعليها علامات استفهام لأنه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة والقانون قال ان يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان أو مقدم الخدمة".

أشرف زكي : النواب أنصفنا في أزمة ضريبة القيمة المضافة..فيديو

وقال زكى:"فنانة قديرة مثل الفنانة سميرة أحمد التي قدمت الكثير وشاركت في تكوين وجدان المصريين مطلوب منها أن تقدم كل شهر إقرار ضريبي سواء اشتغلت او لم تشتغل بالاضافة للبحث عن محاسب وتدفع تكلفته، مشيرا إلى أنه أحيانا يتم استضافة الفنانين بالقنوات والبرامج وتكون بدون مقابل ولا يتلقى إموال الا من البرامج الترفيهية.

واعترض أشرف زكي ، على أن تكون العقوبة على الفنانين في حالة عدم دفع متلقي الخدمة الضريبة مؤكدا انه تم التقدم بطلب لوزير المالية تتعلق بالمهن الحرة وهناك تقدم في المحادثات ولكن جئنا نستنجد بمجلس النواب.