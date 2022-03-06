/683561/رانيا-شاهين-ترد-على-إعتذار-هشام-المليجي-كحرتني-وأنا-معملتش-حاجة

بعد الأزمة التي نشبت في الفترة الماضية بين كل من الفنان هشام المليجي والفنانة رانيا شاهين، يقدم لها المليجي أعتذارًا علنيًا أمام الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ورانيا تقبل الإعتذار.

دوت الخليج يرصد قبول رانيا شاهين لاعتذار هشام المليجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا شاهين تقبل اعتذار هشام المليجي

جاء رد الفنانة رانيا شاهين على الإعتذار المقدم من الفنان هشام المليجي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالآتي: "تمام ياهشام حصل خير مافيش حاجة …مع انك كحرتني كحرتة ع السيوشال ميديا وانا ماعملتش حاجة…بس تمام احنا اخوات وجيران".

وأضافت رانيا قائلة: "وربنا يوفقك، وانبسط وربنا يبعتلك كل الخير ويحققلك كل الي نفسك فيه …وانا كمان غلطانة كان المفروض اسالك الاول… بس عارفني وعارفة نيتي".

تعليقات الجمهور على ما كتبته الرانيا شاهين

أعرب متابعي رانيا شاهين على فيسبوك بسعادتهم بالصلح الكائن بين رانيا وهشام المليجي، فكتب الفنان شريف إدريس: "انتو الاتنين حبايبي"، وتبعه من قال: "الحمدلله ربنا يوفقك ويكرمك ويكتب لك النجاح انتى كنتى تقصدى خير وربنا يجزيكى كل الخير"، وجاء آخر وكتب: "هشام قلبه أبيض و شخصية جميلة طول عمره و أعترافه بالخطأ منتهى الرقى.. حصل خير و هتفضلوا طول عمركم إخوات و جيران و سند لبعض"، وتوالت التعليقات الإيجابية على هذا المنوال.

أعتذار هشام المليجي لرانيا شاهين

قدم الفنان هشام المليجي إعتذارًا علنيًا أمام الجمهور للفنانة رانيا شاهين على ما بدر منه من رد فعل عنيف على ما كتبته عليه خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وقال: "انا مضايق من نفسي جدا لاني كنت عنيف مع زميلتي اللي كانت عاوزه تساعدني وغلطت في الاسلوب ومش عارف اعمل ايه .. اخواتي واقرب الناس ليا ميعرفوش دواخلي ولا حياتي الشخصيه .. وانا مطلبتش منهم مساعده لانهم اولي الناس بمساعدتي ده لو كان عندي أزمه .. عشان كده انا انفعلت ومكنش المفروض اكتب وانا غضبان .. متزعليش مني يارانيا وحقك عليا انتِ عارفه انك غاليه عندي وطول عمرنا جدعان مع بعض وانا بعتذرلك قدام الناس كلها".