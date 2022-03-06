تشكيل ديربي مانشستر يوناتد والسيتي بالدوري الإنجليزي

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يلتقي مانشستر سيتي مع نظيرة المحلي ومانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل فريقه لمواجهة اليونايتد بعد لحظات.
تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، إيميرك لابورت، جون ستونز، كايل ووكر.
خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، جاك جريليش.
خط الهجوم: فيل فودين، برناردو سيلفا، رياض محرز.
مقاعد بدلاء مانشستر سيتي
كارسون، زينشينكو، ماتيبي، إلكاي جوندوجان، فرناندينيو، جاميس، ستيرلينج، ديلاب، جابريل جيسيوس.
وأعلن مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة السيتي، بقيادة المدري الفني الألماني رالف رانجينك.
تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم
حراسة المرمى: دي خيا
الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، آرون وان بيساكا.
خط الوسط الدفاعي: ماكتوميناي، فريد.
خط الوسط الهجومي: بوجبا، برونو فرنانديز، جادون سانشو.
الهجوم: إيلانجا
على دكة البدلاء: هندرسون، بايلي، دالوت، جونز، حنبعل، لينجارد، ماتا، ماتيتش، راشفورد.
تاريخ مواجهات الفريقين
التقى الفريقان من قبل في 161 مباراة استطاع يونايتد الفوز في 64 مواجهة، وحقق السيتي الانتصار في 49 مباراة، فيما حل التعادل بينهما في 48 مواجهة.
يتذاع مياراة مانشستر سيتي مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 47 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 27 مباراة.
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