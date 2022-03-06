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/683558/بناء-علي-مقترح-ممثل-الأغلبية-رياضة-النواب-توصي-وزارة-الشباب-بإعادة-النظر-في-قرار-الدمج-ودراسة-كل-حالة-علي-حدة
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب ، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز ، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة الغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الالعاب الرياضية المختلفة .
دوت الخليج
قرار دمج مراكز الشباب
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب طلب طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز ميت زنقر- مدينة طلخا ، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية .
وأوصي ممثل الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد ، وزارة الشباب باعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة علي حدة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناءها من قرار الدمج وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .
وخلال الاجتماع اكد النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ان اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج ، والعمل علي الغاءه لافتا الي أن وزير الشباب كلف بتشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب ، بناءا علي توصية اللجنة ولم يتم ابلاغنا بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة .
وطالب الدكتور محمود حسين ، من مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة مد اللجنة بنتائج الدراسات التي تمت حول قرار الغاء الدمج ، مشيرا الي أن هناك عدد من الاحكام القضائية التي صدرت ببطلان قرار الوزارة بدمج مراكز الشباب.
من جانبها قالت ايمان عبدالجبار ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، إن هناك قواعد لاشهار مراكز الشباب ، وقرار الدمج تم تطبيقه علي عدد من المراكز التي لا ينطبق عليها تلك الاشتراطات ، لافتة الي أن مركز الشباب محل طلب الاحاطة يمارس نشاطه في شقه مساحتها ٧٥ متر ، وعدد اعضاءه ٣ آلاف عضو .
وفي نهاية الاجتماع أوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارة الشباب ، باعادة النظر في قرار الدمج ودراسة كل حالة علي حدة وفقا لما أوصي به المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية .
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