/683587/التموين-تزف-بشري-سارة-للمواطنين-بشأن-انخفاض-أسعار السلع
قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلة بوزارة التموين، إن أسعار السلع تأثرت بشكل طفيف خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك تخفيضات تصل لـ 30% على السلع في معارض أهلا رمضان خلال الفترة المقبلة.
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وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفى لفترة 5 أشهر.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلة بوزارة التموين أن ليس هناك أي زيادات في أسعار المنتجات الغذائية ولم تتغير الأسعار حتي الأن من داخل وزارة التموين وسوف نقوم بحملات لضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.
التموين تزف بشري سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السلع
وتابع المهندس عبد المنعم خليل، أن منافذ وزارة التموين لم تشهد أى زيادة فى أسعار السلع الأساسية، قائلا "الأسعار لم تزيد جنية واحد حتي الأن ومن يقوم برفع الأسعار يكون مخالفا".
وأشار إلى أن الأرز والمكرونة والبقوليات لم تشهد أى زيادة فى منافذ وزارة التموين حتي الأن، موضحا أن المجمعات الاستهلاكية هى رمانة الميزان لضبط الأسعار.
مضيفا أن منافذ وزارة التموين تطرح اللحوم والدواجن بنفس الأسعار دون زيادة جنيها واحدا، متابعا أن منتجات وزارة التموين لن يتم زيادتها حتي انتهاء المخزون.
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