/683580/مستشار-رئيس-الجمهورية-يتوقع-موعد-نهاية-فيروس-كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إننا نقترب بشكل تدريجي من العودة لما قبل أنتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتوقع نهاية هذه الموجة الحالية سوف تنتهي بقدوم فصل الصيف.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن العالم أجمع حدث له أرتباك بسبب أنتشار فيروس كورونا من قبل لأن ذلك أثر علي جميع دول العالم أقتصاديا.

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وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لابد أن يكون لدينا خلفية قوية تقوم بحمايتنا في وسط الأزمات والطوارئ.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يجب علينا ان يكون لدينا احتياطي استراتيجي من كافة الأشياء التي نحتاجها في حياتنا اليومية.

مستشار رئيس الجمهورية يتوقع موعد نهاية فيروس كورونا

وأشار إلى أن من الدول التي لم تتأثر كثيرا من جائحة كورونا كما تأثر جميع دول العالم ولكننا تأثرنا في قطاع السياحة والأقتصاد ولكن سرعان ما بدأنا للعودة مرة أخري بالتدريج كما كنا في السابق.

مضيفا أننا لا بد أن يكون هناك الاجراءات الوقائية كما هي لمدة ليست بقليلة تخوفا من حدوث أي ظهور أي فيروسات أخري في الجو، مشيرا إلى أن بعد نهاية الموجة الحالية لفيروس أوميكرون ستعود الحياة لطبيعتها كما كانت ونحن نأمل ذلك جدا.