الفريق أسامة عسكر يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان، والذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى بكلية القادة والأركان، مشيراً إلى أن فاعليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع التطور التكنولوجى فى نظم التسليح العالمية ، مؤكداً على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى .

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الإستراتيجى بما يضاهى التطور التكنولوجى لنظم التسليح .

وفى نهاية البحث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكافة المشاركين بالبحث، مشيداً بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى دعم التخطيط الإستراتيجى للقوات المسلحة وبما يمكنها فى تنفيذ المهام التى توكل إليها بأسس علمية مدروسة .

حضر البحث عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القادة والأركان.