في واقعة مشاجرة تغيير العملة في الهرم.. الأمن يضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مرتكبي واقعة استيقاف إحدى السيارات واصطحاب مُستقليها بنطاق محافظة الجيزة، بواسطة سيارتين ملاكي، أجرة " ميكروباص".

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة، تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، طبنجة صوت، مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فحصت أجهزة الأمن الفيديو، وتبين عدم ورود بلاغ بالواقعة، وأمكن تحديد سيارة المجنى عليهما كان يستقلها سائق بإحدى شركات نقل الركاب وميكانيكي ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وباستدعائهما قررا أنهما يعملان طرف أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول العربية وتم تكليفهما باستلام مبلغ مالي من آخرين بالعملة المحلية بمنطقة هضبة الأهرام وإخطاره ليتسنى له تسليم مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية لآخر مقيم بتلك الدولة.

ولدى وصولهما فوجئا بالسيارتين المشار إليهما وترجل مستقليهما ومصطحبوهما داخل السيارة الميكروباص وطلبوا منهما الاتصال " بالشخص المقيم بالخارج ، اللذان يعملان طرفه" وإخباره بأنهما استلما المبلغ المالي بالعملة المحلية ، ولدى رفضهما تعدوا عليهما بالضرب دون إصابات وقاموا بصرفهما عقب ذلك ولم يتقدما ببلاغ .