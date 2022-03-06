سفارة مصر ببوخارست: طائرة الإجلاء الثانية تغادر اليوم

أعلنت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الأحد أن موعد إقلاع طائرة رحلة الإجلاء الثانية للمواطنين المصريين الذين عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من مطار هنرى كواندا الدولي ببوخارست.

وناشدت السفارة - في تنويه هام نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- المواطنين المصريين الذين سجلوا أسمائهم لدي السفارة للسفر علي طائرة الإجلاء الليلة التواجد في مطار "Henri Coanda" الدولي صالة المغادرة في تمام الساعة 10 مساء اليوم، حيث سيكون مندوب السفارة في انتظارهم لترتيب إجراءات المغادرة.

وأضافت أنه على المصريين الذين لم يسجلوا أسماءهم ويرغبون في السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفارة لتسجيل أسمائهم.

وفي تنويه آخر كتبت السفارة على حسابها " لا يلزم للصعود على متن طائرة الإجلاء الليلة حمل الراكب شهادة تطعيم أو تقديمه نتيجة اختبار كوفيد سلبية، وسيتم اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في مطار القاهرة عند الوصول".