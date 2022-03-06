جدة - نرمين السيد - وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكان محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وجه برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها مختلف مدن ومناطق المحافظة، مشددًا على استعداد كافة المرافق الخدمية، لاسميا أن مراكز ومدن المحافظة تعرضت لعواصف ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- عاصفة ترابية تضرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.. (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.