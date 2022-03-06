رفع درجة الاستعدادات لمواجهة العواصف الترابية بشمال سيناء 

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن مراكز ومدن المحافظة تعرضت لعواصف ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.
وأوضحت أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بالعريش تلقت إخطارًا من مجالس المدن بتعرض مدن شمال سيناء إلى أحوال جوية سيئة بسبب العواصف الترابية والرياح المحملة بالأتربة بسرعة تتراوح من 25 إلى 30 عقدة.
وأضافت أن العواصف الترابية أدت لانخفاض الرؤية على مسافة 1500 متر، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتسببت العاصفة فى زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء وخاصة الطريق الدولى (العريش/ القنطرة شرق) والطرق الرئيسية بمنطقة وسط سيناء وخاصة طريق (السويس/الحسنة/نخل) و(العريش/الحسنة/نخل) ومختلف الطرق الفرعية.
وأكدت أن مختلف الطرق شهدت حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث، فيما فضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج بسبب الظروف الجوية غير المستقرة والعواصف الترابية.
ولفتت إلى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أية إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة.
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