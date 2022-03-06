محافظ الغربية: توقيع الكشف الطبى على 792 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى، وقعت الكشف الطبى على 792 مواطنا من أهالى قرية الدلجمون مركز كفر الزيات والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان لـ 380 مواطنا، كما شملت القافلة تشخيص احتياج 205 مواطنين لإجراء عمليات جراحية، بجانب تشخيص احتياج 379 مواطنا لنظارات طبية.





وأضاف رحمى، فى تصريح، اليوم الأحد: إن القافلة نظمتها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بمحافظة الغربية. وأشاد محافظ الغربية بالتزام الجميع من أطباء ومواطنين باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، مشيراً إلى استمرار القوافل الطبية المجانية المقدمة من مختلف الجهات ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة" للوصول للمواطنين الأكثر احتياجا، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية عالية الجودة.

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