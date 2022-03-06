رئيس أركاب حرب القوات المسلحة يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وألقى اللواء أ.ح أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، التى قدمت جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى بكلية القادة والأركان.
وأشار إلى أن فعاليات البحث تأتى فى ظل تسارع التطور التكنولوجى فى نظم التسليح العالمية، مؤكدًا الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى.
شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الاستراتيجى بما يضاهى التطور التكنولوجى لنظم التسليح.
وفى نهاية البحث، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لجميع المشاركين بالبحث، مشيدًا بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى دعم التخطيط الاستراتيجى للقوات المسلحة، وبما يمكنها فى تنفيذ المهام التى توكل إليها بأسس علمية مدروسة.
حضر البحث عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القادة والأركان.
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