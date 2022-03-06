بعد العاصفة الترابية .. خريطة الزحام المرورى فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند كوبرى 14مايو وطالب القادم من مناطق "أبيس" والمتجه إلى سموحة استخدام محور قناة السويس، كما شهدت بعض الأحجام عند ميدان الوزارة لذلك نصح صابر بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة من شرق وغرب المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات فى شارع الجمهورية وطالب باستخدام شارع جيهان السادات، كما وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، الخدمات بتصفية أى كثافات بمدخل الطريق الزراعى عند كوبرى فاروق بمدينة طنطا، مؤكدًا أن باقى محافظات الوجه القبلى والبحرى تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وتابع: "أن جميع قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى مازالت تعمل بشكل مرضى، وأن الأحجام ظهرت فى محور 26 يوليو خصوصًا أعلى ناهية وطالب باستخدام محور روض الفرج".

وقال صابر إن الكثافات انحسرت فى محافظة الجيزة بشارع مراد وطالب باستخدام شارع السودان، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات فى مطلع كوبرى السيدة عائشة، وطالب القادم من مجرى العيون والمتجه إلى القلعة استخدام شارع القصر العينى، كما طالب استخدام كورونيش النيل بديلًا عن الأوتوستراد، كما ظهرت أحجام أعلى كوبرى الفنجرى وطالب القادم من مدينة نصر والمتجه إلى الحدائق، والزاوية، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، سلوك كوبرى سرايا القبة.



ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى349، والعتبة 379، وجراج التحرير 720، والأوبرا 441 مكان خالى.