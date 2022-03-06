الحكومة تدرس خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على الشؤون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين فى الخارج، تلبيةً لرغباتهم، سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة، فى الحى الثالث R3، أو وحدات العلمين الجديدة، بالأبراج الشاطئية، والحى اللاتينى، وكذلك مشروع "صوارى" بمحافظة الإسكندرية، كما كلف بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل فى ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حاليا لشريحة متوسطى الدخل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موجها بالعمل على تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم فى الحصول على الوحدات السكنية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى أهمية كبرى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية الحالية بما يحقق الاستفادة المرجوة منها فى أقرب وقت ممكن، خصوصا أنها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يتم حاليا حصر الوحدات التى يتم تجهيزها للطرح، بما فى ذلك وحدات مثلث ماسبيرو "التجارية والإدارية"، ووحدات منطقة سور مجرى العيون، التى يتم الانتهاء من تنفيذها حاليا ضمن مخطط التطوير، مضيفا أنه يتم أيضا تجهيز طرح وحدات ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين فى الخارج، سواء ضمن أبراج العلمين الجديدة، أو الحى اللاتينى بالمدينة، وكذلك وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، و"صوارى" بالإسكندرية، وغيرها من المدن الجديدة، كما يتم بالفعل التنسيق لزيادة الوحدات المطروحة لمتوسطى الدخل بالإعلان الجارى الحجز به حاليًا.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة موقف تمويل المشروعات التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات طرح عدد من الوحدات التى تمتلكها الهيئة فى المدن الجديدة المختلفة، وتم التأكيد فى هذا الصدد على الدور التنموى الفعال لهيئة المجتمعات العمرانية فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة التى تتبناها الدولة حاليا.

وتطرق الدكتور عاصم الجزار إلى الموقف المالى لهيئة المجتمعات العمرانية، وتناول مخزون الأراضى الكلى للهيئة، بما فى ذلك المباع منها وغير المباع، ومخزون الوحدات التامة وغير التامة، كما تناول الخطة التنفيذية للمشروعات القائمة والمستقبلية للأراضى.