محافظ أسوان يتفقد مشروعات تحيا مصر بنصر النوبة بتكلفة 688.5 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قام محافظ أسوان أشرف عطية، بمتابعة مشروعات صندوق تحيا مصر والتى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بمركز مدينة نصر النوبة بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، و 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تم إنهاء 12 مشروعا وجارى نهو مشروعين أخرين.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن المحافظ تابع عددا من هذه المشروعات بنطاق مركز نصر النوبة حيث شملت جولته مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة بتكلفة 27 مليون جنيه وبسعة 5000 م3 / يوم، وقد تم الانتهاء منها بنسبة 100 %، ومشروع إنشاء محطة رفع مياه الشرب بالجنينة والشباك بطاقة 30 لتر/ ثانية وبتكلفة 30 مليون جنيه.

وعقب ذلك تفقد المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك والتى تم الإنتهاء منها بنسبة 100 % بتكلفة 129.5 مليون جنيه شاملة المرافق الخارجية واستكمال الكهرباء والاتصالات وأعمدة الإنارة بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات والمرافق الداخلية للمنطقة والتى تضم 308 ورش فنية تتراوح مساحتها ما بين 90 إلى 100 م2 ، بجانب 6 مبانى خدمية.

وأضاف البيان أنه تم رصف الطريق المؤدى للمنطقة بطول 2.7 كم كما تم تركيب 120 عمود إنارة خارجى، وتم أيضاً تركيب خطوط الفيبر للاتصالات بأطوال 3 كم، بجانب تنفيذ محطة معالجة بطاقة 400 م3/ ساعة حيث تتكون من خطوط للطرد بأطوال تصل إلى 4457 مترا، بالإضافة إلى خط المياه بطول 3400 متر.

وخلال تفقد المحافظ للمنطقة الصناعية والحرفية شدد على ضرورة تنفيذ المسطحات الخضراء مع تكثيف المسطحات الخضراء والتشجير.

وفى سياق آخر، أطلقت مديرية الشئون الصحية فى أسوان، اليوم الأحد، فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وإشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة فى أسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى فى أسوان، أن الحملة تستمر حتى يوم 15 مارس الجارى وتستهدف جميع المواطنين من سن 12 عاما وأكثر بدون تسجيل مُسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما فى السابق، خلال مواعيد من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا.

وأشار إلى أنه تم إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.