/683551/النائبة-رشا-أبو-شقرة-تؤكد-أهمية-تأهيل-الدبلوماسيين-فى-مصر-للعمل-تحت-أى-ظرف

قالت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أنه لابد من تأهيل الدبلوماسيين المصريين ليعملوا حتي أي ظرف، لأننا نخدم مصلحة بلدنا ولابد من تدريبهم حتي يتكيفوا مع أي ظروف.

دوت الخليج

جاء ذلك في كلمة لها، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية لمناقشة خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الإفريقي، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

النائبة رشا أبو شقرة تؤكد أهمية تأهيل الدبلوماسيين فى مصر للعمل تحت أى ظرف

وأضافت أبو شقرة، أنه خلال احتفالية تنصيب ملك الأزاندى في مدينة يامبيو، عاصمة ولاية غرب الإستوائية بدولة جنوب السودان، لم يكون هناك وجود أي تمثيل مصري، متنمية أن يتم تخطي ذلك من خلال وجود دبلوماسيين مصرريين يستطيعون التكيف مع الظروف في إفريقيا هناك.

وزيرة التخطيط : نستهدف عمل قاعدة بيانات لكل الخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بعمل مبادرة سفراء التنمية المستدامة علي مستوي مصر وقمنا بتدريب 7 آلاف شاب علي قضية التنمية المستدامة، وسنعمل نفس المبادرة في القارة الإفريقية وسيكونوا سفراء التنمية المستدمة علي القارة الإفريقية .

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مجال بناء القدرات مجال مهم وتحدثنا مع وزارة التعليم العالي وكذلك مع وزارة الخارجية لحصد كل خرجي الجامعات المصرية من الأفارقة، لأنهم يلعبون دور مهم في الترويج للقضايا المصرية السياسية والافريقية، وسيكون لدينا قاعدة بيانات لكل الخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية.