/683548/النائب-أيمن-أبو-العلا-يدعو-للتنسيق-مع-القومى-لحقوق-الانسان-لتنفيذ-الاستراتيحية-الوطنية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الانسان، قائلا،: لن يحمى حقوق الانسان المصرى، سوى الانسان المصرى ذاته، من خلال جهود المجلس القومى لحقوق الانسان وكذلك مجلس النواب، وبالفعل تم انجاز خطوات وسيتم استكمال باقى الخطوات.

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الانسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وأعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان.

وأضاف أبو العلا، ان اجتماع اليوم، فرصة للتنسيق بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الانسان، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على المستوى التشريعى والتنفيذى.

وتابع، اننا أمام فرصة ذهبية الان، في ظل الإرادة السياسية الحالية، لدعم المجتمع المدنى من نقابات وأحزاب ، كل ماينتمى للمجتمع المدنى، قائلا، هذه فرصة ذهبية لن تتاح أمام المجالس الأخرى. ودعا وكيل لجنة حقوق الانسان، لعقد لقاءات دورية مع المجلس القومى لحقوق الانسان، مرة شهريا، بحيث يكون هناك تواصل دائم، لتنفيذ ما يحقق حقوق الانسان المصرى.

وكانت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قالت ان أولويات عمل المجلس القومى لحقوق الانسان الفترة المقبلة، هو تنفيذ استراتيجية الدولة لحقوق الانسان، مضيفة، لأول مرة الحكومة تعلن عن استراتيجية حقوق الانسان وبالتالي ، كل أجهزة الدولة سيكون لها دور فاعل في تنفيذها.

وأضافت، نعكف حاليا لوضع خطة عمل لتنفيذ تلك الاستراتيجية ، ولدينا الاستعداد للتحرك الى الامام، معلنة، عن اعداد مشروع قانون جديد للمجلس القومى لحقوق الانسان، يسمح له بالقيام بدوره في الاستراتيحية.

وقالت خطاب، نشعر بالتفاؤل لردود الفعل عن تركيبة المجلس الحالية، لاسيما وان أسلوب اختيار المجلس كان بشكل ديمقراطى بترشيح من الاتحادات والمؤسسات

وتابعت، الأسلوب الجديد يحملنا مسئولية أكبر ونشعر بالفخر بتمثيل الشعب المصرى، كنا أننى أفخر بأننى اول امرإة تتولى ذلك المنصب، الذى كان يتولاه الدكتور بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة سابقا