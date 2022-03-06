تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ حسام عطفت لفوزه بعضوية مجلس النقابة العامة للمهندسين شعبة الكيمياء والنووي

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تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهاني للمهندس حسام عطفت، عضو التنسيقية، و مرشح قائمة "مهندسون في حب مصر" لفوزه بعضوية مجلس النقابة العامة للمهندسين شعبة الكيمياء والنووي على مستوى الجمهورية، وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزميل العزيز دوام السداد والتوفيق.

دوت الخليج

التنسيقية تهنئ حسام عطفت لفوزه بعضوية مجلس النقابة العامة للمهندسين شعبة الكيمياء والنووي

هذا ووافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ويرفع جلساته لغدا الإثنين.

وقال النائب أحمر سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان أهداف وفسلفة مشروع القانون، حيث يأتى التعديل التشريعي ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

وأشار سمير، إلى أن المشروع يأتى استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.