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/683542/رئيس-إفريقية-النواب-يواجه-وزيرة-التخطيط-بعدة-مشكلات-داخل-القارة-الإفريقية
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أنه عندما يتم تجميع الخريجين من الجامعات المصرية لا نجد لهم بيانات، وأن أغني شخص في إفريقيا تعلم في الجامعات المصرية لكنه لم يأت مصر بعدما تخرج من الجامعة وبدأ يستثمر في إفريقيا وفي كافة المجالات.
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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية لمناقشة خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الإفريقي، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأضاف الجبلي، أن هناك مشكلة آخري وهي أن الفرص التصديرية ترتكز في شمال إفريقيا ولكن لابد من الاتجاه جنوبا، لافتا أن لابد من تحويل المبادرات لشركات مصرية تعمل وتستثمر في إفريقيا.
رئيس إفريقية النواب يواجه وزيرة التخطيط بعدة مشكلات داخل القارة الإفريقية
وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: هناك العديد من السلع تكون مطلوبة داخل القارة السمراء، وعلينا استغلال ذلك، مشددا علي ضرورة أن تعمل الدولة بجميع مؤسساتها وراء مجتمع الأعمال حتي يتم دخول افريقيا بجدية.
وزيرة التخطيط : نستهدف عمل قاعدة بيانات لكل الخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية
هذا و قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بعمل مبادرة سفراء التنمية المستدامة علي مستوي مصر وقمنا بتدريب 7 آلاف شاب علي قضية التنمية المستدامة، وسنعمل نفس المبادرة في القارة الإفريقية وسيكونوا سفراء التنمية المستدمة علي القارة الإفريقية .
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مجال بناء القدرات مجال مهم وتحدثنا مع وزارة التعليم العالي وكذلك مع وزارة الخارجية لحصد كل خرجي الجامعات المصرية من الأفارقة، لأنهم يلعبون دور مهم في الترويج للقضايا المصرية السياسية والافريقية، وسيكون لدينا قاعدة بيانات لكل الخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية.
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