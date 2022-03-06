"دور الضريبة فى التنمية الاقتصادية" عنوان ندوة جامعة أسيوط لتأهيل شباب الجامعة

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افتتاح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مؤتمر "دور الضريبة على العقارات والأراضي في التنمية الاقتصادية بمصر"، والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة جامعة أسيوط بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية المصرية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط وبمشاركة 200 متدرب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وبمصلحة الضرائب والطلاب والخريجين.

وأشاد الدكتور عبد السلام نوير، خلال الافتتاح بحرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في عقد عدد من المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة بصفة متواصلة في كافة المجالات الإدارية والمالية والحقوقية والمهنية والتي من شأنها جمعياً أن تعمل على تحسين كفاءة جميع المنتمين للجامعة وصقل مهاراتهم وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات، كما أثنى على العمل الرائد الذي يقوم به مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الادارية في هذا المجال، وحرص المركز على توفير كافة الإمكانات العلمية والخدمية لتطوير قطاع المالية والضرائب وتثقيف المواطنين من ممولي الضرائب والتيسير عليهم. وأوضح الدكتور أحمد شهير أن المؤتمر يساهم في تحقيق هدف المركز الرئيسي وهو سد الفجوة بين خريج الكلية وسوق العمل بكافة مجالاته من خلال محاضرات قيمة وتدريب حقيقي.

محافظ أسيوط يعلن تخصيص قطعة أرض لصالح مشروعات التربية والتعليم

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء جناح بمدرسة الروضة الابتدائية بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس وأجنحة جديدة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والقضاء على تعدد الفترات الدارسية ودعم المنظومة التعليمية وخلق بيئة جيدة للتعليم تساعد الطلاب على التفوق الدراسي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 763.50 متر ضمن القطع 37 و38 و39 بحوض أم سالم نمرة 10 زمام قرية باقور بمركز أبوتيج لإقامة جناح لمدرسة الروضة الابتدائية بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة على أن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر ويلغي التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة ويلغى القرار في حال تغيير الغرض المخصصة من أجله وتعود الأرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية المختصة وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج إستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة لمشروعات النفع العام والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 1979.