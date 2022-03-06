/683538/محمد-أنور-السادات-المجلس-القومى-لحقوق-الإنسان-سيعقد-اجتماعات-مع-المنظمات-الحقوقية-والأحزاب-وممثلى-النقابات-والاتحادات

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الانسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية التي لها مواقف تجاه مصر ويسمع لها في الخارج، وذلك للاستماع اليها، كما سيتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التي لها تاريخ سياسى وغير الممثلة في البرلمان، ولقاءات مع ممثلى النقابات والاتحادات.

وأشار محمد انور السادات قائلا: نسعى إلى الاستماع لهم ،لاسيما أننا اكتشفنا ان كثير مما يتردد من شائعات يحتاج تفنيد، وبالتالي سنبدأ بهم، لانهم يعملون داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الانسان.

ووعد محمد أنور السادات ، بعرض نتائج هذة اللقاءات على الأعضاء بلجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،

ووجه السادات عدد من التساؤلات، بشأن الدور الرقابى لمجلس النواب في تنقيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتشريعات التي تعد لها لجنة حقوق الانسان او بصدد الانتهاء.

ورد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، مؤكدا ان اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. وتابع، هناك تشريعات في مختلف اللجان بالمجلس، كما ان اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات