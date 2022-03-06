خطة النواب تناقش تضرر الفنانين من ضريبة القيمة المضافة..أشرف زكى:أتينا نستنجد بالبرلمان ولسنا متهربون«صور»

/683531/خطة-النواب-تناقش-تضرر-الفنانين-من-ضريبة-القيمة-المضافةأشرف-زكىأتينا-نستنجد-بالبرلمان-ولسنا-متهربونصور

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب حول تضرر الفنانين من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث أكد محسب بأن طلبه يخص شريحة تسعد المصريين وهم الثروة الحقيقية والقوة الناعمة لمصر ولا يوجد مبرر لفرض ضريبة القيمة المضافة على الفنانين لأن الفنان مقدم خدمة وليس متلقي للخدمة.

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وواصل حديثه بالتأكيد على أنه لم يأتي لمجلس النواب لنتهرب من حق بلدنا أو البحث عن مصالح و لكن إذا أمرت أن تُطاع فأمر بما يستطاع ونحن لا نبخل على بلدنا ومستعدين أن نقدم كل شيئ من اجل بلدنا وجئنا لكي نشكو لكم كنواب بصوت عالي عما نعاني منه متابعا:"ضريبة القيمة المضافة على الفنانين والممثلين حالة صارخة وعليها علامات استفهام لأنه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة والقانون قال ان يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان أو مقدم الخدمة".

وقال زكى:"فنانة قديرة مثل الفنانة سميرة أحمد التي قدمت الكثير وشاركت في تكوين وجدان المصريين مطلوب منها أن تقدم كل شهر إقرار ضريبي سواء اشتغلت او لم تشتغل بالاضافة للبحث عن محاسب وتدفع تكلفته"، مشيرا إلى أنه أحيانا يتم استضافة الفنانين بالقنوات والبرامج وتكون بدون مقابل ولا يتلقى إموال الا من البرامج الترفيهية

خطة النواب تناقش تضرر الفنانين من ضريبة القيمة المضافة..أشرف زكى:أتينا نستنجد بالبرلمان ولسنا متهربون

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واعترض اشرف ذكي على ان تكون العقوبة على الفنانين في حالة عدم دفع متلقي الخدمة الضريبة مؤكدا انه تم التقدم بطلب لوزير المالية تتعلق بالمهن الحرة وهناك تقدم في المحادثات ولكن جئنا نستنجد بمجلس النواب ، ورد سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية بوزارة المالية مؤكدا أن عبئ القيمة المضافة على متلقي الخدمة ولذلك الزمنا المنتجين بدفعها عن الفنانين ويتولى المنتج دفعها عن الفنانين لأن المنتج متلقي الخدمة ولكن عبىئ تقديم الاقرار على الفنان وتعاون اذا تم التسجيل يتم التعامل مع الشركة المنتجه ان يعطي بيان للفنان ان المنتج سدد القيمة المضافة.