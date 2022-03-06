آخرهم وقفه من النقابة والغاء حفلاته.. أزمات مطرب المهرجانات مسلم عرض مستمر

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يواصل مطربي المهرجانات الشعبية، إحداث أزماتهم المعتادة على الوسط الفني، بدأت بمشاكل حمو بيكا وحسن شاكوش مع النقابة، ثم مطرب المهرجانات عمرو كمال، وفي الوقت الحالي انتقلت أزمات النقابة مع مطرب المهرجانات مسلم.

دوت الخليج يرصد أزمات مطرب المهرجانات الشعبية مسلم

إلغاء حفل مسلم بنادي القوات المسلحة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان بإلغاء حفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، التي كان من المقرر أن تقام في يوم 9 من شهر مارس الجاري، وذلك بسبب قرار إيقافه من مزاوله المهنة، و بالتالي عدم اعطاءه تصريح من إداره الشئون المعنوية.

أزمة مسلم مع حودة بندق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية أزمة قوية بين مسلم وخودة بندق، بعد أن أطلق المطرب مسلم، فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، يروج من خلال لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يا أصفر”، الذي يشاركه به المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ليقوم بندق بسرقة ألحان الأغنية والكلمات ونشر الفيديو عبر انستجرام هو الآخر.

مسلم يهاجم حودة بندق

وقال مسلم خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يسرق شغل حد وينزله، انا عندي أغنية يا أصفر، طلعت لايف من خمس شهور وأنا بغنيها وكلكم عارفين، وحودة بندق عشان وقع وعشان هو مش نجم، ودا اللي اكتشفته، خد الأغنية، وخد الألحان بتاعتها، وغناها بصوته ونزلها بصوته.

وتابع: أنا أول مره أشوف حد بيغني أغنية بتتشتم عليه، انا عامل الأغنية بشتمه فيها، فهل لما خدت الأغنية أنت كدا نجم، انك تاخد تعب حد يبقى أنت نجم كدا، أنت سرقتني، وأقدر أرفع عليك قضية واخد منك فلوس أنت مش قدها، بسبب سرقة الكلمات.

النقابة تعلن إيقاف مطرب المهرجانات مسلم عن الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في شهر يونيه السابق، قرارًا بإيقاف عددًا من مطربين المهرجانات الشعبية، وكان من ضمنهم عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل في هذا المجال.

وعلق مسلم على هذا الأمر، من خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: “خبر وقفي منذ 5 سنوات زعلني جدًا، وكان نفسي حد يكلمني يقولي خلص ورقك، بس أنا اتعاملت بطريقة مش كويسة من النقابة، وكان يوجد طرق أفضل من ذلك لإخباري باستكمال أوراقي”.

وأضاف: “نقابة المهن الموسيقية تضع أسماء وتحذف أسماء دون دليل أو مبرر، موضحًا أنه تم وقفه منذ 5 سنوات لأن أوراق انتسابه إلى النقابة ليست مكتملة.”.