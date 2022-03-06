كارتيرون بجهاز تونسي سعودي لتدريب الاتفاق

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أعلن نادي الاتفاق السعودي التعتقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنياً للفريق، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الاتفاق عن التعاقد مع كارتيرون لنهاية الموسم الجاري، وجاء تعيين الممدرب الفرنسي بسبب سوء الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة للفريق في الدوري السعودي.

وأقترحت إدارة الاتفاق الإبقاء على الجهاز الفني السعودي المعاون لمدرب الفريق السابق، وهو ما وافق عليه كارتيرون.

ليصبح تشكيل الجهاز الفني الجديد للأتفاق كلاً من كارتيرون مديراً فنياً والتونسي ضياء أبو عمارة معد بدني ومحلل الأداء السعودي مصعب الأحمد.

وتغلب الاتفاق في أخر مباياته على أهلي جدة بالدوري السعودي بنتيجة 1/0 تحت قيادة المدرب أحمد الحنفوش، لذي تولى الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت.

كارتيرون مودعاً لاعبي الزمالك: «كنت متفائل أن تلعبوا بروح وحماس أكبر»

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عقب إقالته من تدريب الفريق، وإنهاء التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.

وقال كارتيرون خلال فيديو نشرته صفحة الزمالك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فسخت تعاقدي بشكل ودي، لأن الفريق والنادي لا يستطيعوا تحمل مشاكل أخرى".

وأكمل خلال حديثه مع اللاعبين وتوديعهم: "كنت متفائل أن تعلبوا بروح أكبر وحماس أكبر ولكنني أحمل نفسي المسؤولية بشكل كبير".

وزاد: "أنهيت تعاقدي مع الزمالك بالتراضي وأشكر الإدارة والنادي والجماهير، على كل اللحظات التي مرت بنا داخل النادي".

تصريحات كارتيرون إلى اللاعبين

وأردف: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على الرحيل بشكل ودي لأن الفريق لا يتحمل أي أزمات أخرى".

واشار:"وأشكر اللاعبين أيضاً على تلك الفترة، حزين لعدم مساعدتي لكم مؤخراً، واتحمل المسؤولية بشكل كامل".

وأختتم قائلاً: " أتمنى التوفيق للجهاز الفني القادم، كما أتمنى النجاح لأسامة نبيه وتحقيق نتائج مميزة في الفريق خلال الفترة القادمة وتحقيق المزيد من البطولات".

مرتضى منصور للأندية السعودية: «أبو جبل مش هيروح النصر وسيبوا لاعيبة الزمالك في حالهم»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف تجديد عقود اللاعبين، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الإخبارية السعودية: "أبو جبل مش هيروح النصر السعودي هو كلمني خلاص وقالي هيجدد للزمالك، أطالب الأندية السعودية أن يتركوا لنا اللاعبين".

وأضاف: "بصرف النظر عن النصر السعودي أو أي نادي أخر، أي لاعب ليس لديه رغبة في الإستمرار في الزمالك لن يستمر".

وأكمل: "أطالب الناس في السعودية أو أي فريق، عندما يريدون لاعيبة من الزمالك يدخلوا من الباب مش الشباك عشان دي صفة مش كويسه".

وأختتم قائلاً: " تعاملنا مع الأندية السعودية المحترمين من قبل عندما أخرجنا عبد الشافي وشيكابالا وكهربا إعارة لهم، عندما تفاوضوا معنا دخلوا من الباب".