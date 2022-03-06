/683528/وزيرة-التخطيط-من-البرلمان-نستهدف-عمل-قاعدة-بيانات-لكل-الخريجين-الأفارقة-من-الجامعات-المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بعمل مبادرة سفراء التنمية المستدامة علي مستوي مصر وقمنا بتدريب 7 آلاف شاب علي قضية التنمية المستدامة، وسنعمل نفس المبادرة في القارة الإفريقية وسيكونوا سفراء التنمية المستدمة علي القارة الإفريقية .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، لمناقشة خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الإفريقي.

وزيرة التخطيط : نستهدف عمل قاعدة بيانات لكل الخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مجال بناء القدرات مجال مهم وتحدثنا مع وزارة التعليم العالي وكذلك مع وزارة الخارجية لحصد كل خرجي الجامعات المصرية من الأفارقة، لأنهم يلعبون دور مهم في الترويج للقضايا المصرية السياسية والافريقية، وسيكون لدينا قاعدة بيانات لكل الخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الواساطة التجارية

هذا و وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ويرفع جلساته لغدا الإثنين.

وقال النائب أحمر سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان أهداف وفسلفة مشروع القانون، حيث يأتى التعديل التشريعي ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.