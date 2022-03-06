/683527/العاصة-الترابية-تضرب-سماء-البحر-الأحمر-وتحذيرات-من-القيادة-على-الطرق-السريعة

تسببت العاصفة ترابية التى يشهدها طريق الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطريق، وأعلن عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسباً لحالة عدم استقرار الطقس، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأصدر محافظ البحر الأحمر تعليمات مشددة، لمديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ومتابعة تأثير نشاط الرياح والأتربة المحتملة على المرافق والقطاعات المختلفة، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، مشدداً على تواجد رؤساء المدن والقرى في أماكن عملهم، ومتابعة أحوال الطقس على مدار الساعة.

حادث سير فى البحر الأحمر بسبب الشبورة الترابية

فى سياق متصل شهدت الطرق الخارجية جنوب البحر الأحمر، حادثين منفصلين أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل عند الكيلو 50 على طريق القصير- مرسى علم، وتبين مصرع شخصين نقلا إلى مشرحة مستشفى القصير تحت تصرف الأجهزة المختصة، فيما رفض المصابان نقلهما إلى المستشفى.كما تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلاتين، أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى الشلاتين المركزى.

محافظ البحر الأحمر يتفقد مجمع الصناعات الجديد

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مجمع الصناعات بمدينة الغردقة، لمتابعة الصناعات القائمة والوقوف على احتياجات أصحاب المصانع، حيث حرص على زيارة بعض المصانع بالمجمع للتعرف على منتجاتها. أكد محافظ البحر الأحمر، دعمه الكامل لأصحاب المصانع، حتى يتم تشغيل كل المصانع بكامل طاقتها في القريب العاجل، موجهاً الشكر لأصحاب المصانع التي تم تشغيلها.

وتضمنت الجولة تفقد عدداً من المصانع أبرزها مصانع لإنتاج مواد غذائية، ومصنوعات لحوم، ومنتجات ورقية، وملابس غطس، وتشكيلات ديكورية وكاميرات مراقبة. أشاد المحافظ، بجودة المنتجات وتنوعها، موجهاً رئيس مدينة الغردقة بدراسة التعاون مع أصحاب المصانع لتوريد احتياجات مجلس المدينة من تلك المصانع، وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا المشروع يضم 218 مصنعاً صغيراً ومتناهي الصغر، تم انشاؤهم على مساحة نحو 40 فدان، بمساحات مختلفة تتراوح بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وإلحاق مخزن خاص بكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك.