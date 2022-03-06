أخبار مصرية

مشيرة خطاب : المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد قانون لتنظيم عمله فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

/683526/مشيرة-خطاب--المجلس-القومي--لحقوق-الإنسان-يعد-قانون-لتنظيم-عمله-فى-ضوء-الاستراتيجبة-الوطنية-الجديدة

أكدت  السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيتم ارساله إلى البرلمان لمناقشة وذلك لتنظيم عمل المجلس فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان.

دوت الخليج 

c4ff645544.jpg

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وقالت  السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية ،لاسيما فى ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

6ffa166e15.jpg

 

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب  خلال اجتماع  لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحصور عدد من أعضاء  المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة  التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد،إلى التمثيل المميز للنساء فى البرلمان و المجلس لحقوق الإنسان .

0350d2470d.jpg

 

 

وأستطردت قائلة :اشعر بالفخر لكوني أول امرأة ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل العظيم    بطرس بطرس  غالي .

ae50ea57f9.jpg

 

وشددت السفيرة مشيرة خطاب على أن الأولويه التى تحكم عملنا هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  ،لاسيما وأنه لأول مرة الدولة المصرية تعلن هذة الاستراتيجية

وقالت :الاستراتيجية الوطنية لحثوق الإنسان مؤشر لرفع سقف استراتيجية حقوق الانسان فى عام ٢٠٢٢ ونعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ هذة الاستراتيجية.

69aa02cce4.jpg

 

 

وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اجتماع المجلس عددا من المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان   والاتحاد الاوروبى . وقال النائب  طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية  التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس  القومي لحقوق الانسان .مبينة إلى  أن  العام الحالي هو عام المجتمع المدني ،وهناك جهود تبذل   لتمكين منظمات المجتمع المدني    . وأستعرض النائب طارق رضوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشيرة خطاب : المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد قانون لتنظيم عمله فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا