/683526/مشيرة-خطاب--المجلس-القومي--لحقوق-الإنسان-يعد-قانون-لتنظيم-عمله-فى-ضوء-الاستراتيجبة-الوطنية-الجديدة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيتم ارساله إلى البرلمان لمناقشة وذلك لتنظيم عمل المجلس فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان.

دوت الخليج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية ،لاسيما فى ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان . وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحصور عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد،إلى التمثيل المميز للنساء فى البرلمان و المجلس لحقوق الإنسان . وأستطردت قائلة :اشعر بالفخر لكوني أول امرأة ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل العظيم بطرس بطرس غالي . وشددت السفيرة مشيرة خطاب على أن الأولويه التى تحكم عملنا هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ،لاسيما وأنه لأول مرة الدولة المصرية تعلن هذة الاستراتيجية وقالت :الاستراتيجية الوطنية لحثوق الإنسان مؤشر لرفع سقف استراتيجية حقوق الانسان فى عام ٢٠٢٢ ونعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ هذة الاستراتيجية. وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اجتماع المجلس عددا من المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والاتحاد الاوروبى . وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان .مبينة إلى أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني ،وهناك جهود تبذل لتمكين منظمات المجتمع المدني . وأستعرض النائب طارق رضوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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