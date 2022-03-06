/683524/نائبا-شبرا-الخيمة-يلتقيان-وزير-الرياضة-لحل-أزمة-مركز-شباب-شبرا-البلد

التقى النائبان أشرف أمين ومجاهد نصار، عضوا مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لبحث أزمة مركز شباب شبرا البلد، وذلك في إطار الدعم المتواصل لكافة القطاعات التي يقوم بها النائبان بالدائرة.

أزمة مركز شباب شبرا الخيمة في إطار الدعم المتواصل لكافة القطاعات

وبالإشارة إلى أزمة الحجز علي أرصدة مركز شباب شبرا البلد بالبنك، ترجع الأزمة إلى قيام وزارة الري والموارد المائية بمطالبة المركز بسداد القيمة الإيجارية للأرض المقام عليها المركز والتي تقدر ببضع ملايين من الجنيهات، وذلك بالرغم من قيام المركز بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها طبقا للعقد حتى عام 2025، الأمر الذي يهدد بإيقاف أنشطة المركز وعدم الوفاء بمرتبات العاملين ومستحقات الغير.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على تجاوبه لحل المشكلة في أسرع وقت مع كافة الجهات المعنية خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة، كما أكد أشرف صبحي على سرعة تنفيذ كافة الطلبات الخاصة بدعم أندية ومراكز الشباب والتي تقدم بها النائبان خلال اللقاء.

وفي نهاية اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة، بتعاون النائبان أشرف أمين ومجاهد نصار في دعم مراكز الشباب والرياضة واللقاءات المستمرة التي يتم عقدها لبحث مشكلاتهم ومقترحاتهم.

حضر اللقاء كل من طارق شبيب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرا البلد، خالد محمود مدير مركز شباب شبرا البلد، ويحي سيف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقاوية.