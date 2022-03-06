/683522/تشكيل-برشلونة-أمام-إلتشي-بالدوري-الإسباني

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وإلتشي في الخامسة والربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل برشلونة أمام إلتشي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - ماركوس أروخو - بيكيه - دانيل ألفيس.

الوسط: فرانك دي يونج - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: عثمان ديمبلي - أوباميانج - جافي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، ديست، بويج، ممفيس ديباي، أداما تراروي، نيكو جونزاليس، لونجليه، لوك دي يونج، فيران توريس، مينيجزا، إريك جارسيا، لازار كارفيتش.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس صاحب المركز الثالث، بينما إلتشي في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

برشلونة بالدوري

يعاني برشلونة في هذا الموسم من الكثير سواء على المستوى المحلي أو القاري، بنزيف النقاط، وتراجعه في ترتيب الدوري الإسباني، وسقوطة من دوري الأبطال إلى الدوري الأوروبي.

يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، من أصل 25 مباراة، فيما يحتل إلتشية المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، من أصل 26 مباراة.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.