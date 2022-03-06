/683537/نشرة-أخبار-الفن-إلغاء-حفل-مطرب-المهرجانات-مسلم-غادة-عادل-تتعرض-لأزمة-صحية-مفاجئة-وهذا-موعد-عزاء-إياد-داود

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 60 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

إلغاء حفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان بإلغاء حفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، التي كان من المقرر أن تقام في يوم 9 من شهر مارس الجاري، وذلك بسبب قرار إيقافه من مزاوله المهنة، و بالتالي عدم اعطاءه تصريح من إداره الشئون المعنوية، وجاء هذا البيان على النحو الآتي: «بناء على تعليمات النقيب العام الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والمايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والدكتور أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، والأستاذ منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة، تقرر إلغاء حفل مسلم يوم9/3/2022، المقام في أحد الأندية، بناء على قرار إيقافه من مزاولة المهنة».

غادة عادة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة تدخل على إثرها المستشفى

تعرضت الفنانة غادة عادل لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وجاء هذا النبأ على الصفحة الرسمية لابنة غادة عادل بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشرت صورتها وهي على سرير المستشفى وطالب الدعاء لوالدتها.

موعد عزاء إياد داود

انتهى في ظهر اليوم الأحد تشييع جثمان الفنان والمذيع الراحل إياد داود، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط انهيار أسرة الراحل وحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه، ومن المقرر أن تُقام جنازة الإعلامي إياد داود، في مساء يوم الاثنين الموافق 7 من شهر مارس، وذلك من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

آخر كلمات الراحل إياد داود

كشف صديق الراحل الإعلامي إياد داود، عن لحظات جمعته بالفنان قبل وفاته بأيام قليلة، مؤكدا أنه كان يشعر برحيله، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله .. كنت لسه معاه يوم الاثنين اللي فات في بيته وقالي كذا مرة أنا حاسس إني هموت يا نجار، وأنا أقول له اسكت مافيش حاجة اسمها كدة .. طلع كان حاسس بجد وعنده حق … الفنان الموهوب الصادق الطيب الإنسان».

ويعود سبب وفاة إياد داود لإصابته بفيروس كورونا المتسجد منذ ما يقرب من 5 أشهر، وبعد صراع طويل معه لم يستطع مقاومته ليلقى أنفاسه الأخيرة في مساء يوم السبت.

خروج مسلسل يوميات زوجة مفروسة اوي من السباق الرمضاني 2022

أعلنت المؤلفة الشهيرة أماني ضرغام، عن خروج الجزء الخامس من مسلسلها الشهير «يوميات زوجة مفروسة أوي»، من السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتبت: «لكل الناس اللي بيسألوني، لا يوجد جزء خامس من يوميات زوجة مفروسة، وإن شاء الله أتقابل مع فريق العمل، في عمل مميز جديد، ويضيف لنا جميعا»، وذلك بسب عدم استكمال كتابة العمل بسبب حزنها على وفاة زوجها.