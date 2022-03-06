الصحة تحذر المواطنين من الخروج فى العواصف الترابية

حذرت وزارة الصحة المواطنين من الخروج في العواصف الترابية في ظل التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس، الذى يكون سببا فى ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء دافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعى، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة، إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وقالت إن هناك ثلاث فئات هي الأكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية في هذا الطقس، موضحة أنهم مرضى الحساسية، وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي ومرضى القلب والسكر.

وأكدت الوزارة، أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للتأثير بموجة الأتربة والتقلبات الجوية، وعند الخروج ارتداء الكمامة جيدا تجنبا لدخول أي اتربة إلى الجسم، مشيرة إلى أن هذا الطقس، يزيد من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي، والنزلات الشعبية.