التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.....

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢٦ فبراير إلي ٣ مارس ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 26 فبراير

‏• ‎وزيرة التضامن تزور محافظة أسوان وتستهل زيارتها بلقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة».

• وتلتقي بالجمعيات الشريكة في حوار مجتمعي حول برنامجي «مواطنة» و«وعي» بحضور محافظ أسوان وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

• وتلتقي بعدد من رائدات برنامج «وعي» الاجتماعيات بحضور رئيس التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين.

الأحد 27 فبراير

‏• ‎وزيرة التضامن تدشن مسابقة «ذات أثر» للجمعيات الأهلية خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية «الوعي والتغيير المجتمعي» ضمن فعاليات منتدى نوت المقام في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

• بنك ناصر يقدم خدمات تسويقية للمستفيدات من مشروع مستورة ضمن فعاليات معرض ديارنا تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم سلسلة من البرامج التدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظات "الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة".

الإثنين 28 فبراير

• القباج تشارك في احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة بتشريف السيد رئيس الجمهورية وتوافقاً مع المضي نحو الجمهورية الجديدة.

‏• ‎ التضامن الاجتماعي تنتهي من إعداد تقرير بشأن مساهمة الوزارة في إنجاز "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، وتقرير آخر بشأن "تنظيم مشاركة العمل الأهلي في الفضاء العام وفي التنمية" بعد نصف عام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

• تحت رعاية دولة رئيس الوزراء؛ القباج تفتتح مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المُقام لأول مرة في مصر بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بسويسرا.

الثلاثاء 1مارس

‏• ‎الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لدورها الاجتماعي خلال مشاركتها في احتفالية توزيع جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي.

‏• ‎‎المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم حلقة نقاشية بعنوان " أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية" تناولت محاورها حرية البحث العلمي ومسئوليته تجاه المجتمع.

‏• ‎تجربة صندوق مكافحة الإدمان في استثمار طاقات 32 ألف شاب وفتاة للتوعية بأضرار المخدرات تشارك في المنتدى الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالنمسا بمشاركة 43 دولة.

الأربعاء 2 مارس

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب بمقر مجلس النواب.

• القباج تستقبل الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لاستعراض نتائج بحثي "حصر وتحليل وضع الأطفال والكبار بلا مأوى" و"تحليل وضع مستعمرة الجذام".

• استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة أوجه التعاون ومستقبل نقل المقر الدولي للعاصمة الإدارية.

• القباج تستقبل السير مجدي يعقوب ويبحثان تعظيم وتعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة مجدي يعقوب.

• الجراح العالمي يشيد بالمنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي.

الخميس 3 مارس

• وزيرة التضامن تشارك في اجتماع برئاسة السيد رئيس الوزراء في إطار المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

‏• ‎صندوق مكافحة الإدمان يحتفل بتخريج 50 متعافياً جديداً من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة بمدينة الغردقة.

• معرض ديارنا يحقق مبيعات بقيمة ٧ مليون جنيه بعد أسبوع من افتتاحه في دورته ال ٧٢.

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