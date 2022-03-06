وخلال اللقاء تم مناقشة سبل دعم التعاون مع تلك الشركات خلال الفترة المقبلة وتعزيز تواجدها فى الأسواق المصرية.
وصرح السفير المصرى فى الدانمارك، بأن اللقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرسك تناول بالأساس تطورات خططهم المستقبلية للتواجد فى مصر ضمن سياساتهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر اعتبارًا من 2024، فضلاً عن خارطة الطريق الموضوعة لهذا الغرض وصولاً إلى الاعتماد التام على الطاقة الخضراء بحلول عام 2030.
وتناول اللقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة كوفى بعض المشروعات المحددة التى يرغبون فى الاستثمار بها فى مجال البنية التحتية والطاقة على شاكلة المشروعات العديدة التى يشاركون بها حاليًا فى مجال إدارة النفايات وغيرها بمصر.
ومن جانبه، أشاد مدير العلاقات الخارجية والعامة والحكومية بشركة ليجو العالمية، بالتطورات المتسارعة الملموسة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات إلى الأسواق المصرية وجعلها مركزًا للتصدير إلى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلعهم لتعزيز تواجدهم خلال الفترة المقبلة بمصر كأحد أكبر الأسواق بالمنطقة.
وقدّم المدراء الثلاثة التهنئة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تأكيدًا لدورها الرائد فى مجال التغير المناخى وريادتها الإفريقية والثقة الكبيرة التى تنالها عالميًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة دانماركية: مصر تتطور بسرعة.. وأصبحت مركزا للتصدير إلى قارة إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.