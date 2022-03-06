شركة دانماركية: مصر تتطور بسرعة.. وأصبحت مركزا للتصدير إلى قارة إفريقيا

جدة - نرمين السيد - التقى كريم شريف، سفير مصر فى كوبنهاجن، على مدى اليومين الماضيين بكل من مورتن كريستيانسن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه.بى.موللر ميرسك لشؤون خفض الانبعاثات الكربونية، ولارس سوبى رئيس مجلس إدارة شركة كوفى للاستشارات الهندسية والبنية التحتية والطاقة والحلول البيئية، وأولى هامر مدير إدارة العلاقات الحكومية والعامة بشركة ليجو العالمية.





وخلال اللقاء تم مناقشة سبل دعم التعاون مع تلك الشركات خلال الفترة المقبلة وتعزيز تواجدها فى الأسواق المصرية.

وصرح السفير المصرى فى الدانمارك، بأن اللقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرسك تناول بالأساس تطورات خططهم المستقبلية للتواجد فى مصر ضمن سياساتهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر اعتبارًا من 2024، فضلاً عن خارطة الطريق الموضوعة لهذا الغرض وصولاً إلى الاعتماد التام على الطاقة الخضراء بحلول عام 2030.

وتناول اللقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة كوفى بعض المشروعات المحددة التى يرغبون فى الاستثمار بها فى مجال البنية التحتية والطاقة على شاكلة المشروعات العديدة التى يشاركون بها حاليًا فى مجال إدارة النفايات وغيرها بمصر.

ومن جانبه، أشاد مدير العلاقات الخارجية والعامة والحكومية بشركة ليجو العالمية، بالتطورات المتسارعة الملموسة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات إلى الأسواق المصرية وجعلها مركزًا للتصدير إلى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلعهم لتعزيز تواجدهم خلال الفترة المقبلة بمصر كأحد أكبر الأسواق بالمنطقة.

وقدّم المدراء الثلاثة التهنئة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تأكيدًا لدورها الرائد فى مجال التغير المناخى وريادتها الإفريقية والثقة الكبيرة التى تنالها عالميًا.