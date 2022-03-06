عاجل- الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس وسيناء ما زالت تحت تأثير نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التى أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن مستوى الرؤية بالقاهرة الكبرى الآن 1500 متر والظاهرة المؤثرة رمال مثارة. ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء ومستوى الرؤية الأفقية مع دخول الجبهة الباردة نهاية اليوم.

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