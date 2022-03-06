برعاية الإنجيلية.. 12دولة تشارك فى مؤتمر ريادة الأعمال العالمى بمصر

جدة - نرمين السيد - وتقام فعاليات اللقاء مساء السبت المقبل، بمقر tC تحت عنوان "دعم ريادة الأعمال فى الاقتصاديات الصاعدة لتحقيق النمو الاقتصادى"، ويشارك فيه عدد من الدول من أوروبا، أمريكا وإفريقيا وآسيا.

وأشار جورج، إلى أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة وتكوين شراكات عالمية جديدة بين رجال الأعمال حول العالم، لدعم الاقتصاد المصرى، وجلب الاستثمارات الأجنبية، ودعم ريادة الأعمال.

وتابع: "بعد نجاحنا فى دعوة المؤتمر الذى يجمع رجال أعمال مسيحيين من 12 دولة، لينعقد لأول مرة على الأراضى المصرية، لمدة ثلاثة أيام فى أحد المنتجعات خارج القاهرة، ستقوم الخدمة بمتابعة المستجدات فى الشركات التى من المتوقع أن تتم لدعم الاقتصاد المصرى".

يذكر أن الدول التى ستشارك فى فعاليات المؤتمر هى: إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، أيرلندا، البرازيل، كينيا، غانا، باكستان، أوغندا، المكسيك، الكونغو، مانغوليا، جنوب إفريقيا.