عاجل.. تنبيه من سفارة مصر ببوخارست بشأن موعد مغادرة طائرة الإجلاء الثانية

جدة - نرمين السيد - ودعت السفارة المصرية فى بوخارست، المصريين الذين سجلوا أسمائهم لدى السفارة للسفر على طائرة الإجلاء الليلة التواجد فى مطار Henri Coanda الدولى - صالة المغادرة فى تمام الساعة 10 مساء، وسيكون مندوب السفارة فى انتظارهم لترتيب إجراءات الCheck in.
كما دعت المصريين الذين لم يسجلوا أسمائهم ويرغبون فى السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفارة لتسجيل أسمائهم.
وأكدت السفارة، انه لا يلزم للصعود على متن طائرة الإجلاء حمل الراكب شهادة تطعيم أو تقديمه نتيجة اختبار كوفيد سلبية، وسيتم اتخاذ اللازم فى هذا الشأن فى مطار القاهرة عند الوصول.
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