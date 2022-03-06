/683487/وزيرة-البيئة -التحول-الأخضر-السريع-في-مصر-يجعلنا-في-صورة-متميزة-نستحقها

قالت وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، إن مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية المناخ القادمة هو أكبر مؤتمرات التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم، وليس على مستوى مجال البيئة فقط، مشيرة إلى أن أهمية استضافة المؤتمر المؤتمر يكمن في قدرة الدولة المصرية على جاهزية استقباله، ورفع الطموح والتقدم مثال حقيقي للحفاظ على البيئة، مثل ما فعلنا في جلاسكو.

تحيامصر

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصر المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، مضيفة أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في المساهمة في توعية العمل البيئي في مصر ، وتحرك مصر على المستوى الدولي، والمستوى الإقليمي، وتحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وقت وقت قصير.

وزيرة البيئة: التحول الأخضر السريع في مصر يجعلنا في صورة متميزة نستحقها

واستكملت وزيرة البيئة ، أن هذا التحول الأخضر السريع في مصر، يؤدي إلى انتقال مصر للامام وفي صورة تستحقها، وهذا الامر حرص عليه الرئيس السيسي.

ولفتت وزيرة البيئة أن العدد الكبير من السياح المتواجد منذ 3 أسابيع في شرم الشيخ يعد استعدادا لمؤتمر المناخ، مشيرة إلى وجود 30 ألف مشارك في المؤتمر، وهو يشارك بشكل كبير في الترويج لمصر في مجال السياحة.

الاهتمام بكافة التفاصيل في هذا الأطراف المتعاقدة لاتفاقية المناخ القادمة

واختتمت الدكتورة باسمين فؤاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل في هذا المؤتمر، والخروج بملادرات لتحسين الوضع على مستوى العالم.