رأي| "البس ترتر كتير".. كيف تصبح مشهورًا على طريقة مغنين الراب والمهرجانات؟

/683488/رأي-البس-ترتر-كتير-كيف-تصبح-مشهورا-على-طريقة-مغنين-الراب-والمهرجانات

كيف تُصبح مشهورًا بسرعة الصاروخ.. عند قراءة سؤال مثل هذا يظن البعض أنه امرًا صعبًا، ولكن مطربي المهرجانات والراب أثبتوا عكس هذا، إذ أن اسهل شيء الأن هي الشهرة السريعة حتى وإن كانت مقابلها أزمات عديدة. يقدم دوت الخليج طرق للشهرة السريعة على طريقة مغنين لراب والمهرجانات.

ملابس ملفتة وغريبة

يتميز مطربي المهرجانات والراب بملابس غريبة وفضفاضة، إذ تجد المغني منهم مرتدي ملابس أكبر منه بثلاث مقاسات تقريبًا، فبهذه الملابس يُلفت الانتباه له وكأنها "روشنة".

وكان مغني المهرجانات حمو بيكا نصح الشباب الذين يسعون إلى الشهرة من خلال المهرجانات، وقال: «هتسيبك من الكلاسيك وتلبس ترتر، كل ما تلبس ترتر كتير تنجح كتير، لكن تلبس كلاسيك مفيش نجاح».

اكسسوارات مبالغ بها

نجد مطربي المهرجانات ومغنيين الراب، مرتدين اكسسوارات كثيرة منها الخواتم والسلاسل الكثيرة، إذ نجد الخواتم كثيرة في أيديهم، وكذلك السلاسل التي تُشبه الجنازير.

ألفاظ خارجة

أجعل من كلمات أغاني قصة مثيرة للجدل، وكما يقول أهل الراب "دس" على أي شخص مشهور كي تُصبح مشهورًا مثله، وكذلك أدخل بعض الألفاظ الخارجة ضمن سياق الأغنية.

افتعل المشاكل مع أصدقائك

كلما كثُرت مشاكلك مع أصدقائك في الوسط الغنائي سواء كنت مغني راب أو مهرجانات، كلما أصبحت تريند رقم 1، حيث نجد بعض مغنين المهرجانات والراب يفتعلون المشاكل بالاتفاق بينهم وبين بعض كي يصبح الحديث عنهم، ونجدهم يخرجون في بث مباشر يتحدثون عن الأزمة، ثم يفاجئ الجمهور بطرح أغنية تجمعهما وبهذا يكونا حقق دعاية مجانية لأغنيتهم الجديدة.

هل تتحقق الشهرة بعد هذه الخطوات؟

قد تتحقق الشهرة، في وقت قصير ولكنها سرعان من تنطفئ بعد تعرض الذي سعى إليها، إلى الكثير من المشاكل والانتقادات بسبب تجاهلهم لفئة آخرى من الجمهور، فمن الممكن أن تتحقق الشهرة ولكن دون اللجوء إلى الطرق السابقة.